Alanis Morissette stillt mit „I voted“-Sticker auf der Brust

Foto auf Instagram veröffentlicht

+ © AFP Alanis Morissette. © AFP

Los Angeles - Stillen und wählen gehen: Die kanadische Sängerin Alanis Morissette (42) macht sich mit einem Foto gleich für beide Anliegen auf einmal stark.

Auf Instagram postete sie am Mittwoch ein Foto mit Töchterchen Onyx Solace an ihrer nackten Brust, auf der zudem ein „I voted“-Sticker klebt. Mit dem Hashtag #evenwhenyoucantleavethehouse deutet Morissette an, dass sie zwar nicht aus dem Haus gehen konnte, aber dennoch ihre Stimme abgegeben habe. Die vielfach preisgekrönte Musikerin hatte 2005 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.

#evenwhenyoucantleavethehouse Ein von Alanis Morissette (@alanis) gepostetes Foto am 2. Nov 2016 um 14:24 Uhr

Die Grammy-Gewinnerin ist seit 2010 mit dem Rapper „Souleye“ (bürgerlicher Name: Mario Treadway) verheiratet. Wenige Monate nach der Hochzeit wurde ihr Sohn Ever geboren. Im vergangenen Juni kam ihre Tochter zur Welt. Vor allem in den 90er Jahren war Morissette mit Songs wie „Ironic“ in Deutschland erfolgreich.

dpa