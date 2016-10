US-Schauspielerin Tori Spelling schwanger mit Baby Nummer fünf

Bekannt aus "Beverly Hills"

+ © dpa US-Schauspielerin Tori Spelling. © dpa

Los Angeles - Mit 43 Jahren wird US-Schauspielerin Tori Spelling zum fünften Mal Mutter. Das bestätigte der frühere "Beverly Hills"-Star auf ihren sozialen Netzwerken.

Der frühere "Beverly Hills"-TV-Star Tori Spelling (43) ist zum fünften Mal schwanger. "Es war eine totale Überraschung. Aber wir wollten immer eine große Familie. Ich bin wirklich aufgeregt", sagte Spelling am Mittwoch (Ortszeit) dem People-Magazin. Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Dean McDermott haben bereits vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. "In diesem Jahr gehen sie erstmals alle in die Schule. Es ist so, als ob wir wieder von vorne beginnen."

Die Tochter von TV-Produzent Aaron Spelling ("Denver Clan", "Drei Engel für Charlie") hatte schon als Jugendliche eine Hauptrolle in der Teenie-Soap "Beverly Hills, 90210", in der sie zehn Jahre lang Donna Martin spielte. In den vergangenen Jahren ließ Spelling das Publikum in Reality-Shows an ihrem Leben teilhaben. Außerdem veröffentlichte sie Bücher und berichtet in Blogs und Tweets über ihr Leben als Mutter.

So blessed and excited that our family is growing again! We’re expecting our 5th! Get all of the details in this week’s issue of @people & click the link in my bio for more photos! Ein von Tori Spelling (@torispelling) gepostetes Foto am 5. Okt 2016 um 10:41 Uhr

dpa