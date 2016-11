Diese Botschaft gibt Lady Gaga allen Frauen mit auf den Weg 

„Eine Lady zu sein, heißt heute ...“

+ © dpa Lady Gaga hat sich in einem Essay über Weiblichkeit in unserer Gesellschaft geäußert. © dpa

Los Angeles - Von der Lady im Rohfleischkostüm zur tiefsinnigen Dame: Pop-Diva Lady Gaga verleiht ihrem Image-Wandel zur nachdenklichen Künstlerin weiter Nachdruck.

„Ich bin in diesem Jahr 30 geworden und bin eine voll entwickelte Frau“, schrieb die Sängerin in einem Essay über Weiblichkeit in der Jahresendausgabe des US-Magazins „Harper's Bazaar“. „Ich will jemand sein, der für das Wahre kämpft - nicht für mehr Aufmerksamkeit, Ruhm oder Auszeichnungen.“ Frauen hätten oft Angst, als schwach oder übertrieben emotional abgestempelt zu werden. „Aber das sind wir nicht. Wir kämpfen um unser Leben“, so die 30-Jährige. „Eine Lady zu sein, heißt heute, eine Kämpferin sein. Es heißt, Überlebende sein.“

Imagewechsel des Popstars sorgt überall für Erstaunen

Eine früh gestorbene Tante, nach der die Sängerin benannt wurde, sei als Studentin vergewaltigt worden - ihren Namen „Joanne“ trägt auch Gagas im Oktober veröffentlichtes Album. Lady Gagas Geburtsname ist Stefani Joanne Angelina Germanotta. Der Imagewechsel der früheren Bling-Ikone zu dezenteren Tönen sowohl bei Musik als auch bei Makeup hatte bei Fans und Kritikern für Erstaunen gesorgt.

