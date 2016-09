"Dreamball"-Gala gedenkt verstorbener Miriam Pielhau

Berlin - Beim "Dreamball" in Berlin wird Geld für krebskranke Frauen gesammelt. Besonders schmerzlich vermisst wurde Miriam Pielhau, die in diesem Jahr den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

+ Barbara Schöneberger modererierte den "Dreamball". © Jörg Carstensen

Die Gäste der Charity-Gala "Dreamball" in Berlin haben der verstorbenen Moderatorin Miriam Pielhau gedacht. "Miriam ist trotzdem Teil dieses Abends - und das soll auch so sein", sagte Barbara Schöneberger (42), die am Donnerstagabend durch die Veranstaltung führte, der "Bild".