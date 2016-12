In diesem Werbespot würde Sascha Hehn gerne mitspielen

„Traumschiff“-Kapitän verrät:

+ © dpa Der deutsche Schauspieler Sascha Hehn (62). © dpa

Berlin - Der deutsche Schauspieler Sascha Hehn würde gerne einmal in einem bestimmten Werbespot mitspielen. Welchen verriet der 62-Jährige der Zeitschrift „Bunte“.

Der Schauspieler und „Traumschiff“-Kapitän Sascha Hehn (62) würde gerne als „Käpt'n Iglo“ Werbung für den Tiefkühl-Konzern machen. „Die Werbung würde ich sofort machen! Man kann auch mit grauen Haaren die Damen betören“, sagte Hehn der Zeitschrift Bunte. Er färbe seine ergrauten Haare nicht, „denn ich finde das sogar gut“, so der Schauspieler weiter.

Auch von Schönheits-OPs hält der 62-Jährige nicht viel. Es grenze an „Körperverletzung, was die Ärzte mit den Gesichtern anstellen“, sagte Hehn.

Hehn seit 2014 „Traumschiff“-Kapitän

Hehn spielt seit 2014 in der ZDF-Fernsehserie „Das Traumschiff“ den Kapitän Victor Burger. Im vergangenen Jahr verlängerte er seinen Vertrag bis Neujahr 2018. Auch in der Werbebranche hat der Schauspieler bereits Erfahrung: Anfang des Jahres war er in einem Spot der Elektronikmarkt-Kette Media Markt zu sehen.

dpa