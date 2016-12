Italopop-Star Al Bano: Doppelter Herzinfarkt

So geht es dem „Felicità“-Sänger jetzt

+ © dpa Doppelter Herzinfarkt mit 73: Al Bano. © dpa

Rom - Schock-Nachricht für Fans des Italopop: Al Bano (73) hat bei einer Probe für ein Weihnachtskonzert einen doppelten Herzinfarkt erlitten und musste operiert werden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Nähe des Vatikans, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. „Jetzt geht es mir gut“, zitierte die italienische Wochenzeitung „Oggi“ den Sänger nach der Operation. Der Popstar erwarte, in einigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.

Al Bano, der eigentlich Albano Carrisi heißt, ist vor allem für den Hit „Felicità“ bekannt, den er in den 80er Jahren mit seiner Ex-Frau Romina Power herausgebrachte. Das Duo - einst das Traumpaar des Italo-Pops - feierte 2013 sein Comeback.

dpa