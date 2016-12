Kanye West besucht Donald Trump

Rapper weicht Fragen aus

+ © AFP Kanye West zu Besuch bei Trump: Sie sprachen laut Trump über das Leben. © AFP

New York - Ein Rapper und der designierte US-Präsident: Bei einem Treffen im Trump Tower sprachen Kanye West und Donald Trump dem Vernehmen nach über das Leben.

Der US-Rapper Kanye West ist vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump empfangen worden. Nach dem Treffen am Dienstag im New Yorker Trump Tower zeigten sich beide kurz vor der Presse, äußerten sich jedoch nicht zum Inhalt ihres Gesprächs.

Trump sagte vage, er habe mit dem Musiker über das "Leben" gesprochen. Er bezeichnete West als "guten Mann", mit dem er seit langem befreundet sei. West wich den Fragen der Reporter aus und sagte, er wolle in der Lobby des Hochhauskomplexes "nur ein Foto" mit dem designierten Präsidenten machen.

West gilt als Trump-Unterstützer

Das Treffen soll laut der Promi-Website "TMZ" auf Initiative Wests zustande gekommen sein. Der Rapper hatte sich im November bei einem Konzert im kalifornischen San Jose als Unterstützer Trumps bezeichnet und war dafür ausgebuht worden. Er sagte damals jedoch auch, dass er bei der Wahl am 8. November nicht abgestimmt habe.

Der 39-Jährige erlitt Ende November einen Zusammenbruch und wurde in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Tournee brach er ab. Teilweise unterschiedliche Informationen kursierten in den US-Medien dazu, woran West litt. Laut "People"-Magazin waren es Erschöpfung und Schlafmangel. "TMZ" berichtete von einem "psychischen Zusammenbruch". Dieser Website zufolge flog der Rapper zu Wochenbeginn nach New York, um einen Psychiater zu finden.

afp