Heidi Klum zeigt ihr neues Halloween-Kostüm

Was ist es diesmal?

New York - In etwas mehr als drei Wochen ist wieder Halloween. Das deutsche Model Heidi Klum fiel in den vergangenen Jahren des Öfteren mit ausgefallenen Kostümen auf. Nun hat sie auf Instagram ihr neues Kostüm gezeigt.

Model Heidi Klum (43) hat ihren Fans auf Instagram einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm gewährt. "Die erste Anprobe für Halloween ..... Hmmmmmm...Was werde ich in diesem Jahr sein? Könnt ihr es erraten", schrieb die Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag (Ortszeit). Dazu postete sie ein Foto, das sie mit ernstem Blick vor einem Spiegel zeigt.

First fitting for Halloween ..... Hmmmmmm........ what am I going to be this year ? Can you guess !?!?!?!?!?! Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 6. Okt 2016 um 8:58 Uhr

Klum trägt Stiefel, die bis zu den Oberschenkeln gehen, und einen engen Body. Die Internetnutzer boten daraufhin fantasievolle Vorschläge für das Kostüm - über David Bowie bis zu Beyoncé und Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga.

Das Model aus Bergisch-Gladbach, das in den USA lebt, ist bekannt für ihre ausgefallenen Kostüme zu Halloween. Im vergangenen Jahr zeigte sie sich auf ihrer New Yorker Halloween-Party als Comic-Figur "Jessica Rabbit" mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren und grell geschminkten Lippen. Zuvor verkleidete sie sich als Großmutter oder Schmetterling mit riesigen grüngelben Augen.

