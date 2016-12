Nobelpreise werden verliehen - ohne Bob Dylan

Verleihung in Schweden und Norwegen

+ © dpa Bob Dylan. © dpa

Oslo/Stockholm - In Norwegen und Schweden werden am Samstag die diesjährigen Nobelpreise verliehen - allerdings ohne den Gewinner in der Kategorie Literatur: Bob Dylan.

Den Friedensnobelpreis erhält in Oslo (13.00 Uhr) der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos, der für seine Aussöhnungspolitik mit der Farc-Guerilla in seinem Land geehrt wird. In Stockholm wiederum werden am Nachmittag (16.30 Uhr) die Nobelpreise für Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaft verliehen.

Nicht überreicht werden kann der Literatur-Nobelpreis: Musikikone Bob Dylan hat seine Teilnahme an der Verleihungszeremonie abgesagt. Der 75-Jährige schickte aber eine kurze Rede, die am Abend während des Festbanketts in Stockholm (19.00 Uhr) verlesen werden soll. Bei der Preisverleihung wird die US-Sängerin Patti Smith eines von Dylans Liedern, "A Hard Rain's A-Gonna Fall" interpretieren. Dylan war am 13. Oktober als erstem Musiker überhaupt der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden.

afp