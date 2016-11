Die Obamas tanzen zu Michael Jacksons "Thriller" - Video

Letztes Halloween im Weißen Haus

+ © AFP Barack und Michelle Obama begeisterten die Halloween-Besucher im Weißen Haus mit ihrer "Thriller"-Tanzeinlage. © AFP

Washington - Es war sicherlich einer der angenehmsten Termine für Barack Obama: Halloween im Weißen Haus. Und wieder einmal bewies er, dass er der coolste US-Präsident aller Zeiten ist.

Barack Obama (55) hat zum letzten Mal als US-Präsident Halloween im Weißen Haus gefeiert. Im Garten verteilte er zusammen mit First Lady Michelle am Montag (Ortszeit) Süßigkeiten an verkleidete Schüler aus der Region und an Kinder von Militärs. Die Kleinen kamen verkleidet als Superhelden, Flugzeuge, Boxer und Tiere. Mehre Jungen kamen zur Belustigung des Präsidenten auch als Barack Obama.

Höhepunkt war sicherlich eine ganz besondere Tanzeinlage des Ehepaars: Zu den Klängen von Michael Jacksons Megahit "Thriller" imitierten sie - mehr oder weniger gelungen - die legendäre Choreografie aus dem berühmten Zombie-Video des verstorbenen King of Pop aus dem Jahr 1983.

Rund 4000 Gäste waren im fantasievoll hergerichteten Weißen Haus erwartet worden: Unter dem Motto "Eine Märchenbuch-Reise" war der Amtssitz geschmückt mit Figuren und Motiven aus Märchen wie "Peter Pan", "Alice im Wunderland" und "Der Zauberer von Oz".

dpa