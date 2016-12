Sarah Lombardi wehrt sich gegen Vorwurf ihrer Oma

Wegen Fremdgeh-Fotos

+ © Screenshot: RTLnow Vor laufender Kamera stellte sich Sarah Lombardi ihrer Oma. © Screenshot: RTLnow

Köln - Bisher war Sarah Lombardi ihren Großeltern aus dem Weg gegangen. In Folge zwei des RTL-II-Specials stellte sich das DSDS-Sternchen ihrer Oma. Die erhob einen Vorwurf, gegen den sich Sarah prompt zur Wehr setzte.

Dass Sarah Lombardi ihren Mann Pietro betrogen hat, das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Öffentlich wurde der Seitensprung, als pikante Fotos auftauchten, die Sarah im Bett mit ihrem Ex-Freund Michal T. zeigen.

Bislang war Sarah ihrer Oma aus dem Weg gegangen

In den letzten Wochen, in denen sich das DSDS-Sternchen zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt sah, suchte die 24-Jährige immer wieder Halt bei ihrer Mutter Sonja Strano Engels. Den Kontakt zu Oma und Opa hatte sie in dieser schwierigen Phase dagegen bisher gemieden - wohl aus Scham wegen der anzüglichen Fotos.

Letztendlich stellte sich Sarah ihren Großeltern aber doch noch - und zwar vor laufenden Kameras. "Wie kann man sowas machen? Hast du das Bild vielleicht extra gemacht, damit er eifersüchtig wird?", fragte Oma Carmela. Diesen schweren Vorwurf wies die 24-Jährige mit einem geflüsterten „nein“ von sich. Die Promi-Oma hätte ihrer Enkelin aber wohl ohnehin verziehen. "Unsere Unterstützung hast du immer. Mich verlierst du nicht", versicherte sie.

Die gesammelten Lombardi-Skandale

Seit vielen Wochen sorgen die Lombardis ein ums andere Mal für Schlagzeilen. Zunächst war die Polizei wegen häuslicher Gewalt im Hause Lombardi vorstellig geworden. Für Wirbel sorgten auch die Gerüchte, wonach sich Sarah für den Playboy ausziehen könnte. Zumal bereits zuvor Nacktbilder des DSDS-Sternchens im Internet kursiert waren. Inzwischen hat sich auch ihre Affäre via Facebook zu Wort gemeldet, genauso wie Sarahs Mutter zuvor.

hb