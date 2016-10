Schauspieler Hans Korte gestorben

Bekannt aus "Der große Bellheim"

+ © dpa Der deutsche Schauspieler Hans Korte ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © dpa

München - Der Schauspieler Hans Korte ist tot. Der 87-Jährige sei bereits am 25. September gestorben, bestätigte am Mittwoch in München ein Freund der Familie einen Bericht der Süddeutschen Zeitung.

Der Schauspieler stand auf vielen großen Theaterbühnen und führte auch selbst Regie. Außerdem spielte er in Fernsehfilmen und Serien mit, darunter "Der große Bellheim", "Der König von St. Pauli" und "Lutz & Hardy". Am vergangenen Sonntag wurde er beigesetzt, in aller Stille, wie seine Witwe Barbara Rath-Korte in einer Traueranzeige in der Zeitung bekanntgab.

Typisch für den gebürtigen Bochumer, zumindest im Fernsehen: seine markante Brille und seine liebenswert-grummeligen Charaktere. Mit rund 70 Jahren fing Korte an, Hörbücher prominenter Autoren einzusprechen. Für Aufnahmen wie "Das Parfüm" von Patrick Süskind oder "Erklärt Pereira" von Antonio Tabucchi erntete er großes Kritikerlob: Korte habe mit der Lesung von Tabbucchis Buch "die Bildmacht des Kinos besiegt", befand 2008 die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

dpa