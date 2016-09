TMZ: Angelina Jolie lässt sich von Brad Pitt scheiden

Streit um die Kindererziehung

+ © AFP Angelina Jolie und Brad Pitt: Ist jetzt alles aus? © AFP

Los Angeles - Seit zwölf Jahren sind sie zusammen, fast genau so lange gab es immer wieder Trennungsgerüchte um Angelina Jolie und Brad Pitt. Jetzt soll die Schauspielerin die Scheidung eingereicht haben.

Erst vor wenigen Tagen hieß es zum gefühlt hundertsten Mal, ihre Ehe stehe endgültig vor dem Aus. Das Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt, das sich nach zehn Jahren wilder Ehe und sechs gemeinsamen Kindern vor zwei Jahren das Jawort gab, habe sich nach einem Urlaub und Fremdgeh-Gerüchten völlig zerstritten. Wenn es stimmt, was US-Medien schreiben, wird es diesmal aber kein Dementi zu diesem Gerücht geben.

Dem Promi-Portal tmz zufolge habe Jolie am Montag die Scheidung eingereicht. Ihre Begründung: Unüberbrückbare Differenzen. Insider berichten, hinter dieser Allerweltsfloskel steckten Streitigkeiten um die Erziehung der Kinder, für die die Schauspielerin dem Bericht nach das alleinige Sorgerecht beantragt habe. Zudem sei ihr Pitts angeblicher Konsum von Marihuana und Alkohol zu viel geworden. Mit seinen Wutausbrüchen sei er eine Gefahr für die Kinder. Demnach stellt die 41-Jährige keine Unterhaltsforderungen von Pitt, dem sie das Besuchsrecht für die Kinder eingeräumt habe.

Eine offizielle Erklärung der beiden steht allerdings noch aus.

Bei Dreh zu „Mr. & Mrs. Smith" funkte es

+ 2014 heirateten Brad Pitt and Angelina Jolie. © dpa Unter dem Spitznamen „Brangelina“ galten Pitt und Jolie jahrelang als das Hollywood-Traumpaar. Die beiden hatten sich im Jahr 2004 bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie „Mr. & Mrs. Smith“ kennengelernt, damals war Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet. In dem Film spielen sie ein Agenten-Ehepaar, das sich gegenseitig eliminieren soll. 2015 waren sie erneut als Ehepaar im Kino zu sehen - in dem Ehedrama „By the Sea“.

Kurz nach den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ trennte sich Pitt von Aniston. Im Jahr 2006 bekamen Pitt und Jolie ihr erstes gemeinsames Kind - Tochter Shiloh. Zuvor hatte Jolie bereits den kambodschanischen Jungen Maddox angenommen. 2005 adoptierte sie das Mädchen Zahara aus Äthiopien. 2007 adoptierten beide zusammen den vietnamesischen Jungen Pax Thien. 2008 kamen im französischen Nizza zwei weitere gemeinsame Kinder zur Welt: die Zwillinge Vivienne Marcheline und Knox Léon. Die Familie Pitt-Jolie war seitdem zu acht.

Häufig nahmen die beiden ihre gesamte Familie oder zumindest einen Teil davon mit auf Auslandsreisen, was stets ein großes Aufsehen bei Journalisten, Fotografen und Fans auslöste.

Heirat erst im Jahr 2014

Vor vier Jahren gaben beide ihre Verlobung bekannt. Hochzeit wurde erst 2014 gefeiert - nicht mit großem Pomp und einer riesigen Gästeschar mit zahlreichen Prominenten, sondern in einer schlichten Zeremonie auf dem Weingut des Paares, Château Miraval an der Côte d'Azur in Frankreich. Es seien damals nur rund 20 Freunde und Familienmitglieder als Gäste anwesend gewesen, berichtete das „People“-Magazin.

Bei der Hochzeit spielten die sechs Kinder des Paares eine tragende Rolle: Sie trugen die Ringe, führten die Mutter zum Altar und backten einen Kuchen, wie es damals in dem Magazin-Bericht hieß.

Im Jahr zuvor hatte Jolie weltweites Aufsehen erregt, als sie sich wegen Brustkrebs-Fällen in ihrer Familie vorsorglich beide Brüste amputieren ließ. Ihre Mutter war 2007 an Krebs gestorben, 2013 auch ihre Tante.

Jolie und Pitt sind seit Jahren stark sozial engagiert. Die 41-Jährige ist beispielsweise als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR tätig.

hn/dpa