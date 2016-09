Im Alter von 71 Jahren

Los Angeles - Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag (Ortszeit) in seinem Zuhause in Hollywood tot vorgefunden.

Kurz nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten, wurde der Regisseur tot in seiner Wohnung gefunden. Der Regisseur von Filmen wie „L.A. Confidential“ und „8 Mile“ starb demnach eines natürlichen Todes.

