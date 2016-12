Uschi Glas kauft Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker

Schauspielerin braucht den Druck

+ © dpa Schauspielerin Uschi Glas. © dpa

München - In rund drei Wochen ist bereits Weihnachten. Noch immer haben viele Menschen keine Geschenke besorgt und tun dies auch erst auf den letzten Drücker - so wie die deutsche Schauspielerin Uschi Glas.

Die Schauspielerin Uschi Glas (72) ist noch nicht so recht in Weihnachtsstimmung. „Es fängt jetzt langsam an“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in München. Mit dem Geschenkekauf warte sie immer bis zum letzten Moment. Sie habe zu viel zu tun und brauche auch den Druck: „Ich mag es wahnsinnig gerne, wenn mir langsam ganz heiß wird und ich denke: Um Gottes willen, jetzt habe ich noch nichts.“ Dann werde sie aber immer fündig. Die Weihnachtstage will sie ganz klassisch im Familienkreis verbringen und hofft, „dass es wenigstens bissl schneit“.

Am Donnerstag, dem Welt-Aids-Tag, verkaufte Uschi Glas zugunsten der Münchner Aidshilfe in der Fußgängerzone Teddybären. „Ich finde die ganze Initiative toll.“ Es sei wichtig, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und Spenden zu bekommen. Zwar sei Aids unter aufgeklärten und offenen Menschen kein Tabuthema mehr, sagte sie. „Aber es gibt noch viele Menschen, die einfach Angst haben und zu wenig informiert sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass man darüber redet.“

dpa