Vor Deutschem Theater: Stalker sticht Schauspielerin nieder

Angreifer in Anstalt

Berlin - Schock am Deutschen Theater in Berlin: Er hatte ihr schon in der Vergangenheit nachgestellt. Am Dienstagabend attackierte der Mann ein weibliches Ensemble-Mitglied mit einem Messer.

Der 29-Jährige stach die Berliner Schauspielerin Anne Kulbatzki (28) vor dem Deutschen Theater nieder, als sie nach der Vorstellung des Stücks „Der thermale Widerstand“ das Theater verließ. Kulbatzki erlitt dabei Schnittwunden.

Das Deutsche Theater erklärte in einer Pressemitteilung auf seiner Homepage und auf Twitter, Mitarbeiter sowie Passanten hätten den Täter überwältigt und der Polizei übergeben. Zu Herkunft und Motiv des Angreifers wolle man aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen keine Angaben machen. „Wir sind entsetzt über diesen Vorfall und hoffen, dass es Anne Kulbatzki bald wieder besser geht“, heißt es dort.

Der Angreifer wurde von einem Haftrichter in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Kulbatzki hat den Angaben zufolge bereits am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen können. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, so das Deutsche Theater.

dpa

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa (Symbolbild)