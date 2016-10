120 km/h zu schnell - Motorrad-Raser gestoppt

Ihm droht eine saftige Strafe

Einhausen/Darmstadt - Das muss man erst einmal schaffen: Ein 33-Jähriger raste am Sonntag mit gut 205 Kilometern pro Stunde über die B47 - erlaubt waren gerade einmal 80 km/h.

Tempo 205 statt Tempo 80: Einen rasenden Motorradfahrer haben zivile Verkehrsfahnder der Polizei in Hessen gestoppt. Der 33-Jährige sei am Sonntag auf der Bundesstraße 47 bei Einhausen mit 205 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, obwohl dort nur Tempo 80 erlaubt sei, teilte die Polizei am Montag in Darmstadt mit.

Die Beamten fuhren dem Mann hinterher und zogen ihn aus dem Verkehr. Dem Motorradfahrer drohen nun neben zwei Punkten in Flensburg 600 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

