Baby stirbt bei Geburt - Polizei ermittelt gegen Mutter (18)

Niemand wusste, dass sie schwanger war

Berlin - Eine junge Frau aus Berlin ist schwanger - und niemand soll es bemerkt haben. Das Baby kommt zu Hause zur Welt, stirbt aber trotz eines Rettungseinsatzes. Die Polizei muss die Hintergründe klären.

Der Säugling einer 18 Jahre alten Mutter ist nach einer wohl unerwarteten Geburt in Berlin gestorben. Die junge Frau schwebte nach der Entbindung am Sonntagnachmittag in einem Privathaus in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Montag sagte. Die Hintergründe des Notfalls im Bezirk Neukölln waren noch unklar. Die Polizei ermittelt die Todesursache. Die Babyleiche sollte am Montag obduziert werden. Die Zeitung „B.Z.“ hatte zuerst darüber berichtet.

Nach dem Zeitungsbericht soll das Baby auf einer Toilette zur Welt gekommen sein. Die Eltern und der Freund der Frau sollen demnach nichts von der Schwangerschaft gewusst haben.

Von wem der Rettungsdienst der Feuerwehr alarmiert wurde, ist nicht bekannt. Sanitäter und Notärzte aus drei Rettungswagen waren mehrere Stunden im Einsatz. Sie versuchten, das Neugeborene wiederzubeleben und kümmerten sich um die Frau. Unter ihnen war auch ein spezielles Team für die Behandlung von Säuglingen.

Immer wieder kommt es vor, dass meist sehr junge Frauen unbemerkt Kinder gebären. Im aktuellen Fall war zunächst noch völlig unklar, ob die Mutter in irgendeiner Form aktiv oder durch unterlassene Hilfe an dem Tod mitschuldig war.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa