Mann sticht in Flüchtlingsunterkunft auf Ehefrau ein

Hintergründe der Gewalttat noch unklar

Stuttgart - In einer Flüchtlingsunterkunft in Weil im Schönbuch in Baden-Württemberg hat ein 31-jähriger Mann auf seine Ehefrau eingestochen.

Die 21-Jährige wurde am Montag in akut lebensbedrohlichem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Der Afghane flüchtete zunächst, konnte aber wenige Stunden nach der Tat am Bahnhof Böblingen festgenommen werden.

Die Hintergründe der Gewalttat waren nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die beiden ein und vier Jahre alten Kinder des Paares wurden vorerst in die Obhut des Jugendamtes genommen.

