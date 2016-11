Vermisster Einjähriger in Thüringen getötet?

Mutter festgenommen

+ © Martin Wichmann Feuerwehrleute und Rettungssanitäter während der Suche an der Werra. © Martin Wichmann

Bad Salzungen - Einen Tag lang war im thüringischen Bad Salzungen ein einjähriges Kind gesucht worden, das vermisst wurde. Jetzt gibt es einen schrecklichen Verdacht.

Die Polizei vermutet, dass der Junge umgebracht wurde. Der Tötungsverdacht habe sich laut einer Polizeisprecherin aus den bisherigen Ermittlungen ergeben. Die 35-jährige Mutter des Kindes wurde vorläufig festgenommen.

Eine Bekannte der Mutter hatte die Polizei am Montagnachmittag informiert, weil die Frau völlig verstört gewesen sei. Danach startete die Suchaktion, an der zahlreiche Polizisten beteiligt waren, darunter auch Taucher und Boote. Kurz nach Mitternacht war die Suche im Bereich der Werra wegen der Witterung und schlechter Sichtverhältnisse abgebrochen worden. Da die Leiche des Kindes aber noch nicht gefunden wurde, sei sie am Dienstag wieder angelaufen.

dpa/afp