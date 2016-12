Er ist der schönste Mann Deutschlands

„Mister Germany“ 2017

+ © dpa Dominik Bruntner ist Mister Germany 2017. © dpa

Linstow - Es gibt einen neuen schönsten Mann Deutschlands: Die Schärpe ging bei der Wahl am Samstagabend an Dominik Bruntner aus Hochdorf bei Stuttgart. Der 23-Jährige ist für neue Regeln bei den Mister-Wahlen.

Bruntner ist gelernter Industriekaufmann, spielt Fußball und Tennis und ist erklärter Karnevalsfan. Platz zwei ging an Dustin Jobst (22) aus Herne (Nordrhein-Westfalen) und Rang drei an Geraud Bergemann (26) aus Berlin.

Im Finale in Linstow bei Rostock traten 17 junge Männer aus zwölf Bundesländern an, wie eine Sprecherin der Miss Germany Corporation (MGC) aus Oldenburg erklärte. Bundesweit bewarben sich mehr als 1000 Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren um den Titel.

Die Finalisten traten in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit freiem Oberkörper vor eine Jury. Fünf Ausgewählte bestritten die Endrunde. Unter ihnen war auch der 22-jährige Bewerber aus Mecklenburg-Vorpommern. Er war in der Landeswahl als Sieger nachgerückt. Der zunächst Erstplatzierte musste seinen Titel abgeben, weil er Vater einer vierjährigen Tochter ist und dies nicht der Satzung der MGC entspricht.

Der neue „Mister Germany“ sagte, er fände es nicht schlimm, wenn das Regelwerk verändert würde und künftig ältere Männer oder auch Väter an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen könnten. Ralf Klemmer, Geschäftsführer der MGC, kündigte an, über eine entsprechende Satzungsänderung Gespräche führen zu wollen.

dpa