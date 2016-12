Flaschen von Autobahnbrücke geworfen - Polizistin knapp verfehlt

Mordkommission ermittelt

Hagen - Unbekannte haben in Hagen Flaschen von einer Autobahnbrücke geworfen und eine Polizistin nur knapp verfehlt.

Zuvor war bereits eine Flasche in der Windschutzscheibe eines fahrenden Lieferwagens eingeschlagen, wie die Polizei Hagen (Nordrhein-Westfalen) am Mittwoch mitteilte. Daraufhin sei die Autobahnpolizei alarmiert worden und zum Tatort gefahren, um den Vorfall am Dienstag aufzunehmen.

Nach dem anschließenden Flaschenwurf auf die Polizistin fahndeten Einsatzkräfte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem oder den Tätern. Zudem ermittelt die Mordkommission. Die Polizistin und der Fahrer des Lieferwagens blieben unverletzt.

