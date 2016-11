Frau erhält nach 40 Jahren Antwort auf ihre Flaschenpost

Brieffreund gesucht

Köln - 1976 warf Ingrid Müller eine Flaschenpost ins Meer. Jetzt, 40 Jahre später, wurde sie endlich gefunden.

„Hallo Flaschenpostfinder! Mein Name ist Ingrid Müller und ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.“ So beginnt die Nachricht auf einem vergilbten Zettel, den Judith Klein vor einigen Wochen am Strand der niederländischen Insel Ameland fand. Die Bochumerin startete auf Facebook eine Suche nach Ingrid Müller. Diese hatte ihre Flaschenpost im August 1976 bei einem Borkum-Urlaub in die Nordsee geworfen. Jetzt, 40 Jahre später, konnte Klein das verwitterte Stück Papier in Köln an die Absenderin zurückgeben.

Auf der Suche nach einem Brieffreund

„Das ist wirklich unglaublich“, sagt Ingrid Müller bei der Übergabe am Freitag. Sie trägt seit ihrer Heirat einen anderen Nachnamen und möchte diesen nicht in den Medien lesen. „Ich hatte die Flaschenpost längst vergessen.“ Ihre Botschaft hatte die damals 15-Jährige Kölnerin auf Deutsch und Englisch geschrieben - „in der Hoffnung, dass jemand sie findet und dann daraus eine Brieffreundschaft entsteht“. Aber niemand meldete sich.

Erst Anfang Oktober entdeckte Judith Klein bei einem Strandspaziergang das nasse, aber noch leserliche Blatt Papier, daneben lagen Scherben einer Flasche. Sie postete ein Handy-Foto des Briefes bei Facebook. Der Eintrag wurde in kurzer Zeit rund 42.000 Mal geteilt. Das Ergebnis war zunächst ernüchternd, denn jemand meinte zu wissen, dass die Absenderin vor einigen Jahren gestorben sei. Unter der auf dem Zettel genannten Adresse in „5000 Köln 30“ wohnte niemand mehr namens Müller.

Doch unter den Lesern des Posts waren auch die frühere Nachbarin der Familie Müller, Britta Kasper, und eine Mitarbeiterin des Historischen Archivs der Stadt Köln. Beide begannen unabhängig voneinander zu recherchieren - mit Erfolg. Kasper wusste, dass das Haus verkauft worden war, und kam schließlich über die neuen Eigentümer an die Kontaktdaten von Ingrid Müller.

Konnte es kaum glauben

Fast zeitgleich fand Iris Kausemann vom Stadtarchiv über eine Melde-Archivauskunft heraus, dass Ingrid Müller ihren Nachnamen geändert hat und nach einigen Jahren in den USA nun wieder in Köln wohnt. Während Kausemann zunächst Flaschenpost-Finderin Klein über ihre Rechercheergebnisse informierte, rief Britta Kasper direkt bei Ingrid Müller an und berichtete ihr von der Suchaktion. „Ich dachte zuerst an einen Werbeanruf, ich konnte das gar nicht glauben“, erzählt die 55-Jährige und lacht.

Ihre alte Flaschen-Botschaft will sie nun einrahmen und aufhängen. „Die bekommt zu Hause einen Ehrenplatz.“

