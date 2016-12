Kinder rauben Frauen mit Spielzeugpistole aus

Sie sind erst 9 und 13

Wilhelmshaven - Die Polizei ist machtlos, von den Eltern werden sie hoffentlich ordentlich bestraft: Zwei neun und 13 Jahre alte Kinder haben kriminelle Energie und Dreistigkeit bewiesen.

Die beiden jungen Gauner raubten am Samstag in Wilhelmshaven zwei Frauen mit einer geklauten Spielzeugpistole aus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, forderte das Duo zunächst Bargeld und lief damit weg. Kurz darauf kamen die beiden jedoch wieder und verlangten erneut mit der Spielzeugwaffe, dass die Opfer (54 und 49 Jahre) nicht die Polizei rufen. Doch die Frauen dachten gar nicht daran.

Dank der Täterbeschreibung konnten die Kinder schnell ausfindig gemacht werden. Sie räumten den Überfall und den Diebstahl der Spielzeugpistole ein. Das Geld wurde nicht gefunden. Weil die Kinder noch nicht strafmündig sind, übergab die Polizei sie an ihre Erziehungsberechtigten.

dpa

