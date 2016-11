Kurioser Unfall: Kleinem Jungen fällt Faultier auf den Kopf 

Im Dortmunder Zoo

+ © dpa Faultier Julius im Tamandua-Haus des Zoos in Dortmund © dpa

Dortmund - Es klingt fast zu absurd, um wahr zu sein - und doch ist im Dortmunder Zoo einem kleinen Jungen ein Faultier auf den Kopf gefallen.

Das elf Jahre alte Faultier Julius kletterte gemächlich an einer Stange über dem Rundlauf des begehbaren Geheges, als es den Halt verlor und genau auf dem Kopf des sechs Jahre alten Besuchers landete. Für beide verlief der Unfall im Oktober glimpflich, wie die Stadt Dortmund am Mittwoch in einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ bestätigte. Der Junge kam mit einer Beule davon, das etwa sieben bis acht Kilo schwere Faultier kam auf die Krankenstation.

Das Tier hatte eine Blasenentzündung

Dort stellte man zwar keine Verletzungen fest, aber eine Blasenentzündung. Deshalb sei Julius wohl geschwächt gewesen und habe sich vergriffen. Nach drei Wochen Krankenstation ist das Tier nun wieder im Zoo unterwegs. Der Junge darf Julius demnächst umsonst besuchen. Der Zoodirektor versprach freien Eintritt.

dpa