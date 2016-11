Vermisste Joggerin: Schreckliche neue Details

Leiche bei Freiburg gefunden

Endingen - Jetzt ist es traurige Gewissheit: Die seit Tagen vermisste Joggerin in Baden-Württemberg ist tot. Erste Erkenntnisse aus der Obduktion erhärten einen furchtbaren Verdacht.

Die vermisste und tot aufgefundene 27-jährige Joggerin aus der Nähe von Freiburg ist Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Endingen mit. Es gebe bislang noch keinen Tatverdächtigen.

Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag allein zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte jedoch nicht zurück. Ihre Leiche wurde am Donnerstag von Polizisten in einem kleinen Waldstück des Ortes gefunden. Nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei tagelang nach der Frau gesucht.

Der Fall löste in dem 9000 Einwohner zählenden Ort am Kaiserstuhl große Betroffenheit aus. Zudem setzt er die Freiburger Polizei zusätzlich unter Druck. Im 30 Kilometer von Endingen entfernten Freiburg war Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.

dpa