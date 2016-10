Flüchtling verletzt Eltern durch Messerstiche schwer

Familiendrama

Münster - Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Münster hat ein Mann seine Eltern durch Messerstiche schwer verletzt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft stach ein 39-jähriger Georgier am Sonntagmorgen in der Unterkunft in Wadersloh-Diestedde offenbar auf seine 60-jährige Mutter und seinen 64-jährigen Vater ein. Die Eltern hätten aus der Wohnung flüchten können. "Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der tatverdächtige Sohn ein Messer in der Hand, als er seinen verletzten Eltern aus dem Haus folgte", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster.

Rettungsdienste hätten die Eltern in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie wegen lebensbedrohlicher Verletzungen sofort operiert worden seien. Auch der Sohn sei aufgrund von Schnittverletzungen an den Händen operiert worden.

Wegen der medizinischen Behandlung konnten die Beteiligten den Angaben zufolge noch nicht vernommen werden. "Das Tatgeschehen ist daher noch völlig unklar", erklärte Botzenhardt. Die Mordkommission Münster nahm Ermittlungen auf.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa