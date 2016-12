Prozess um Polizisten-Mord: Urteilsspruch in einer Woche

Entscheidung fällt am 12. Dezember

Limburg - Nach mehreren Verzögerungen rückt im Prozess um den Mord an einem Polizisten in Hessen das Urteil in greifbare Nähe.

Der Vorsitzende Richter kündigte am Montag die Entscheidung für den kommenden Montag (12. Dezember) an. Der 28 Jahre alte Angeklagte soll an Heiligabend 2015 in einem stehenden Zug am Bahnhof von Herborn einen Beamten erstochen und dessen Kollegen schwer verletzt haben. Die beiden Polizisten waren gerufen worden, nachdem der Angeklagte zuvor als Schwarzfahrer aufgefallen war.

Bereits Ende Oktober hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage ein ersten Mal plädiert und lebenslange Haft wegen Mordes gefordert. Der Verteidiger hatte sich auf eine Notwehrsituation berufen und einen Freispruch verlangt. Wegen mehrerer Beweisanträge des Anwalts hatte sich der Prozess zuletzt mehrfach verzögert. Dies führte dazu, dass der Staatsanwalt am Montag zum vierten Mal seinen Schlussvortrag hielt, der Verteidiger zum dritten Mal - wenn auch jeweils in verkürzter Form.

