Schwangere getötet: Mutmaßlicher Täter nach Unfall gefasst

Kirchroth/Günzburg - Nach dem Mord an einer Schwangeren und ihrem ungeborenen Kind in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der 39 Jahre alte ehemalige Geliebte der Frau wurde in der Nacht zu Samstag nach einem Verkehrsunfall in Schwaben in ein Günzburger Krankenhaus gebracht und dort erkannt, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Der Mann wurde festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, die werdende Mutter am Mittwoch angegriffen und umgebracht zu haben. Der Ehemann der Frau fand das Opfer. Die Polizei hatte den 39-Jährigen bereits wenige Stunden später als Tatverdächtigen ermittelt.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes seien aus ganz Deutschland, Österreich und auch Tschechien eingegangen, teilten die Beamten mit. Wo er sich bis zu seinem Unfall nahe Günzburg aufgehalten hat, soll nun ermittelt werden.

