Streit am Kinderkarussell: Frau mit Glühwein übergossen

Enkelin wollte auf bestimmten Platz im Karussell

Umkirch - Ein Streit um einen Platz im Kinderkarussell hat für eine Frau mit einem Tritt ans Schienbein und einer Ladung Glühwein auf ihrer Kleidung geendet.

Die 56-Jährige war am Sonntag mit ihrer drei Jahre alten Enkelin auf dem Weihnachtsmarkt in Umkirch bei Freiburg unterwegs, wie die die Polizei am Montag mitteilte. Dort wollte das Mädchen einen bestimmten Sitzplatz in der Lokomotive eines Kinderkarussells haben. Ein fünfjähriges Mädchen räumte auf die Bitte der 56-Jährigen den entsprechenden Platz, überlegte es sich dann jedoch anders.

Daraufhin schritt dessen Vater ein: Erst trat er der 56-Jährigen gegen das Schienbein, danach goss er ihr seinen Glühwein über den Oberkörper. Welches Kind daraufhin den begehrten Platz bekam, teilte die Polizei nicht mit.

dpa

