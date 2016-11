Unbekannte sprengen Geldautomaten: Strom weg

Bank-Container in Flammen

Hainburg - Unbekannte haben in Hessen einen Geldautomaten gesprengt und damit einen Stromausfall ausgelöst.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten die Täter in Hainburg bei Offenbach aber kein Geld erbeuten. Anwohner hörten in den frühen Morgenstunden eine Explosion und bemerkten, dass ein vor einer Bank stehender Container, in dem sich der Geldautomat befand, in Flammen stand.

Nach Polizeiangaben hatten die Täter den Automaten in die Luft gejagt, der Tresor darin hielt der Detonation jedoch stand. Am Tatort fanden die Ermittler verschiedene Sprengutensilien, zu den Einzelheiten machten sie zunächst keine Angaben. Wegen des Sprengversuchs fiel bei angrenzenden Wohnhäusern zeitweise der Strom aus. Von den Tätern fehlte laut Polizei am Vormittag jede Spur. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

