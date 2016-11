Unfassbar: So dreist missbrauchte ein Mann den 110-Notruf

Jetzt droht ein Strafverfahren

Ein 56-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat ganze sechs Mal den Notruf 110 gewählt. Und das tat er in einer dreisten Absicht.

Der Mann wollte sich von einem Polizeiwagen nach Hause chauffieren lassen. Der Mann aus Neukirchen-Vluyn meldete sich am Sonntagmorgen immer wieder bei der Leitstelle der Polizei in Kleve. Den wiederholten Hinweis des Beamten, er möge sich ein Taxi rufen oder den Bus für den Heimweg nehmen, ignorierte er. Stattdessen rief der Mann weiterhin den Notruf an und beschwerte sich lautstark darüber, dass immer noch kein Streifenwagen eingetroffen sei. Um sich zu vergewissern, dass er sich tatsächlich nicht in einer hilflosen Lage befand, wurde ein Streifenwagen entsandt. Die Beamten entdeckten den 56-Jährigen an einer Bushaltestelle im benachbarten Rheurdt und und bestellten ihm ein Taxi. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen.

afp

