Wechselhafte Aussichten: Der Regen kommt, die Sonne geht

Hochdruckwetter hält Kälte fern

Offenbach - Die neue Woche wird zwar erst einmal nass, aber dafür steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad. Der Winter lässt also noch ein bisschen auf sich warten.

Nass und mild - so lässt sich das Wetter der kommenden Tage beschreiben. Schon in der Nacht zum Montag zieht von Südwesten her ein Regengebiet heran, das bis Dienstag fast ganz Deutschland überquert. Trocken bleibt es der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge höchstens im Süden. Dort wird es mit 19 Grad am Dienstag auch am wärmsten.

An den Alpen können die Werte bei Föhn laut Vorhersage auf 20 Grad steigen. In den anderen Regionen schwanken die Temperaturen zwischen kühlen 10 Grad im Norden und 15 Grad in der Mitte des Landes.

Mit einem raschen Wintereinbruch rechnen die Meteorologen nicht. Ruhiges Hochdruckwetter hält die Kälte fern, stattdessen machen sich Nebel breit und die Sonne rar. Sie zeigt sich vor ihrem Rückzug an diesem Sonntag noch einmal für mehrere Stunden. „Der Sonntag wird der schönste Tag des Wochenendes“, prognostizierte der DWD am Samstag.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)