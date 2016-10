Zug rammt Gülleanhänger: Strafe für Traktorfahrer

Unglück mit zwei Toten

+ © dpa Das Urteil im Fall der verunglückten Regionalbahn ist nun gefallen. © dpa

Ibbenbüren/Münster - Nach einem Zugunglück mit zwei Toten und 15 Verletzten im Münsterland hat das Amtsgericht einen Traktorfahrer zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Das in Münster tagende Amtsgericht Ibbenbüren sah es am Montag als erwiesen an, dass der 25 Jahre alte Mann den Zusammenstoß seines Gülleanhängers mit einer Regionalbahn im Frühjahr 2015 fahrlässig verursachte. Beim Überqueren eines Bahnübergangs hatte sich der Anhänger aus der nicht richtig gesicherten Kupplung gelöst und war auf den Gleisen stehengeblieben.

Trotz verzweifelter Versuche des Traktorfahrers einen Zusammenstoß zu verhindern, konnte der Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Hindernis. Der Lokführer und eine 18-Jährige starben.

