Zugunglück von Bad Aibling: Montag fällt das Urteil

Prozess gegen 40-Jährigen

+ © dpa An diesem Montag fällt das Urteil im Prozess. © dpa

Traunstein - Im Prozess um das verheerende Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten soll an diesem Montag das Urteil fallen.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den angeklagten Fahrdienstleiter Michael P. vier Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Sie sieht es als erwiesen an, dass der 40-Jährige sich durch Handyspielen so sehr von seiner Arbeit ablenken ließ, dass er den Frontalzusammenstoß der zwei Regionalzüge am Faschingsdienstag verursachte. Dagegen hält die Verteidigung auch ein Augenblicksversagen für einen möglichen Grund. Sie plädierte auf eine Bewährungsstrafe oder im Fall einer Haftstrafe maximal zweieinhalb Jahre Haft. Bei dem Unfall waren auch 89 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

Weitere Informationen zum Fall finden Sie bei unserem Partnerportal mangfall24.de.

dpa