Ali David S.: Der falsche Chat des Amok-Killers

Fiktivere Partner?

Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Ali David S., der Amokläufer vom OEZ (Archivbild), in einem Chat Selbstgespräche geführt.

München - War das Selbstwertgefühl von Ali David S. († 18), dem Amokschützen vom OEZ, so klein, dass er sich einen fiktiven Freund ausgedacht hat?

Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) untersuchen gerade ein mysteriöses Chat-Protokoll, in dem sich die kranke Welt des Mörders offenbart.

Bis vor Kurzem gingen die Behörden davon aus, dass S. alleine handelte. Jetzt könnte es einen ominösen Mitwisser gegeben haben. Sieben Seiten soll der Dialog mit einem gewissen Bastian umfassen. Das berichtete gestern die Bild am Sonntag. Seinem Chat-Partner soll der 18-jährige Deutsch-Iraner, der am 22. Juli vor dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun Menschen und sich selbst tötete, Einblicke in seine Fantasien, Ängste und Pläne gewährt haben.

Ali David S. im Chat: Amoklauf „unvermeidlich“

So schreibt Ali David S., dass ein Amoklauf „unvermeidlich“ sei. Seine bevorstehende Tat sieht S. als Rache – für all die Mobbingopfer, die sich wegen ihrer Peiniger das Leben genommen haben. „Das ist mein Job“, schreibt er weiter.

Doch je intensiver man sich mit dem Dialog befasst, desto mehr wird deutlich: Die Fassade des eiskalten Killers hat deutliche Risse. Seine Zeilen klingen verzweifelt. Bastian erzählt er, er würde gerne vergessen, wie er in der Schule gehänselt worden sei. Auch die Liebe zu einem unbekannten Mädchen spricht S. im Dialog mit Bastian an.

Drei Tage vor dem Amoklauf am OEZ unterhielten sich beide noch über den Film The Green Mile. Doch Bastian lenkte den Fokus schnell wieder auf die bevorstehende Tat.

Wer ist Chat-Partner Bastian? Das LKA kommentiert seine laufenden Ermittlungen nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll Ali David S. in diesem Chat aber Selbstgespräche geführt haben.