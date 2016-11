Live-Ticker zum Bambi 2016: Schweinsteiger erhält Ehrenpreis

Glamour, Glanz und große Gefühle

+ © dpa Bastian Schweinsteiger mit seinem Bambi. © dpa

München - Er ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise Deutschlands: der Bambi. Am Donnerstag bringen internationale Topstars und Persönlichkeiten Glanz und große Gefühle nach Berlin, um ihr goldenes Rehkitz in Empfang zu nehmen. Wir berichten im Live-Ticker.

Der Bambi, Deutschlands größter deutscher Medien- und Fernsehpreis, wird am 17. November 2016 im Berliner Stage Theater zum 68. Mal an nationale und internationale Stars und Persönlichkeiten vergeben.

Rund 1000 Gäste sind eingeladen.

Eröffnet wird die Gala von Robbie Williams, als weiteres musikalisches Highlight wird Sting auf der Bühne stehen.

Papst Franziskus hat seinen Bambi bereits erhalten.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ „Fantastische Kunst“ schwärmt Palina Rojisnki von DJ Felix Jaehn. Der Mann sollte „Felix Gähn“ heißen, wenn es nach den Mienen des Publikums geht. Aber für die Generation 25+ ist die Musik des 22-Jährigen ja wohl auch eher nicht gedacht.

+++ Die Hitler-Groteske „Er ist wieder da“ wird mit dem Bambi in der Kategorie „Film national“ ausgezeichnet. Ernste Worte der Macher: Sie warnen vor der „braunen Soße, die sich derzeit über Europa ergießt.“ Der Film sei heute aktueller denn je.

Der BAMBI in der Kategorie "Film national" geht an "Er ist wieder da" #bambi2016 pic.twitter.com/7UpLJBbGS1 — Bambi (@bambi) 17. November 2016

+++ Das wusste selbst National Geographic nicht: Rehe verstehen sich bestens mit Elefanten. Die Organisation „Save the Elephants“, die sich für das Überleben der gefährdeten Dickhäuter einsetzt, bekommt einen Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“. Prompt bricht die Webseite zusammen. Ein gutes Zeichen für die Tiere, hoffen wir.

+++ Wer bei der Wahl für den Bambi für die „Helden bei Olympia 2016“ mitvoten will: Hier geht‘s lang.

+++ Devid Striesow folgt ihr auf die Bühne. Er ist sichtlich gefasster, redet frei und erstaunlich locker. Hape Kerkeling in der Verfilmung seines Buches „Ich bin dann mal weg“ darzustellen hatte er sich zunächst nicht zugetraut, sagt er. Das hat er nun davon.

+++ Mit Glückstränen in den Augen nimmt die Schauspielerin ihr Reh entgegen. Ihr Kloß im Hals ist fast zu sehen, als sie sich für die Auszeichnung bedankt, die sie für ihre Darstellung der Beate Zschäpe im NSU-Drama „Die Täter - Heute ist nicht alle Tage“ bekommt.

+++ Die Nominierten der Kategorie „Bester Schauspieler (m/w) national“ stellen Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann vor. Ein Bambi mit nach Hause nehmen darf zunächst Anna Maria Mühe.

+++ Schweinsteiger bedankt sich brav, erzählt von der Niederlage beim Champions-League-Finale 2012 und vom Gewinn der Fußball-WM. sein Resümee: „Niederlagen sind Teil des Lebens, auch wenn sie nie angenehm sind. Zuerst kommen die Tränen, dann kommen die Bambis.“

Weltmeister, Championsleaguegewinner und nun auch stolzer BAMBI-Preisträger! Wir freuen uns für @bastianschweinsteiger. #bambi #bastianschweinsteiger #bambiawards Ein von BAMBI 2016 (@bambi_awards) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 11:53 Uhr

+++ Standing Ovations für den „Fußballgott“.

+++ Felix Neureuther hält die Laudatio auf Bastian Schweinsteiger, der den Ehrenpreis der Jury erhält. Er nennt ihn ein „Vorbild für Millionen“, das sich „in die Herzen der Welt gespielt“ hat. Ein Kinderskirennen habe er damals gewonnen, plauder Neureuther aus, beim Hochstemmen des Pokal zog er sich aber ein Cut wie bei der Fußball-WM zu.

+++ „Die Welt steht unter Schock“, sagt Babsi. Eine Trump-Anspielung? Nein. „Die Kelly Family kommt zurück“.

+++ Barbara Schöneberger führt durch den Abend, die beiden begrüßen sich herzlich, Robbie (“der Thermo-Mix unter den Entertainern“, O-Ton Schöneberger) beteuert spitzbübisch, dass er nur da sein, weil es eine Ehre ist. Dass er auch ein Rehkitz bekommt und nebenbei Eigenwerbung machen darf, spielt natürlich üüüüüüüberhaupt keine Rolle.

+++ Wie versprochen macht uns Robbie die Eröffnung. Mit Pauken, Trompeten, Chor und einer Riesenschar knapp bekleideter Hupfdohlen im Hintergrund singt er die erste Single seiner neuen Scheibe. „Party like a Russian“ heißt der Song - kein schlechtes Motto für den Abend.

+++ UND ES GEHT LOS!!!

+++ Diesen Tag wird Angelique Kerber so schnell nicht vergessen: Erst trifft sie den Noch-US-Präsi, dann bekommt sie den Bambi.

A dream come true!! What an honour to meet President Obama for lunch today. pic.twitter.com/0AU6HUeuqV — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 17. November 2016

+++ Auch auf Twitter wird der „generation gap“ offensichtlich.

Ich kenn 90% der Leute beim Bambi nicht, spricht das jetzt für oder gegen mich? #Bambi2016

gucke nur wg @lauraundkira und @AngeliqueKerber — Saruru (@IchSaruru) 17. November 2016

+++ Comedian Bülent Ceylan hat die Haare schön und headbangt sich bei dem Bibber-Wetter warm.

Wie wir ihn kennen @buelent.ceylan #bambi #bambiawards #bambi2016 Ein von BAMBI 2016 (@bambi_awards) gepostetes Video am 17. Nov 2016 um 10:39 Uhr

+++ Auch Moderatorin Janin Ullmann folgt dem Lametta-Trend, der funktioniert natürlich auch in der Gold-Version. Bei ihr: Ehemann Kostja (“Heimliche Liebe“).

Absolutes BAMBI-Traumpaar: @kostjaullmann_official und Janin Ullmann#Bambi #bambi2016 #bambiawards Ein von BAMBI 2016 (@bambi_awards) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 9:52 Uhr

+++ Jogi Löw, Udo Lindenberg, die Models Petra Nemcova, Eva Padberg und Franziska Knuppe: Wer auch immer die Aufgabe hat, die Gästeliste abzuhaken, hat mittlerweile sicher schon eine Sehnenscheidenentzündung.

Bundestrainer meets Bundesrockmusiker: Joachim Löw und @udolindenberg bei #bambi2016 #bambi Ein von BAMBI 2016 (@bambi_awards) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 10:54 Uhr

+++ Sting ist eingetroffen - anstatt zu kreischen, fragen sich die jungen Hüpfer am Teppichrand wahrscheinlich eher, wer das ist. Sie werden es später erleben, wenn der ehemalige Police-Frontman seine neue Single zum besten geben wird.

+++ Kai Pflaume würde seiner Frau und seinen Kindern einen Bambi verleihen. "Und allen Menschen, die sich sozial engagieren."

+ Shirin David. © dpa +++ Ex-GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger kommt frisch vom New Faces Award, wo sie als „Style Influencer“ ausgezeichnet wurde. Die jungen Fans kreischen wegen ihr, aber auch wegen Social-Media-Sternchen Bibi. Die beiden sind sich einig: Glitzer ist heute Abend für das schöne Geschlecht quasi Pflicht. Das scheint zu stimmen, denn auch Uschi Glas und DSDS-Neu-Jurorin Shirin David könnte man glatt mit Lametta-behängten Weihnachtsbäumen verwechseln, so sehr funkeln sie.

Glitzer + Glamour pur: @stefaniegiesinger glänzt auf unserem #redcarpet #bambi #bambi2016. Ein von BAMBI 2016 (@bambi_awards) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 10:59 Uhr

+++ Auch Barbara Schöneberger ist natürlich großer Robbie-Fan. Die beiden standen schon oft gemeinsam auf der Bühne, da weiß sie auch Intimes vom Musiker: Etwa, dass er beim Sex mit seiner Frau eine Duftkerze neben dem Bett stehen hat. Die pustet er allerdings nach verrichteter Arbeit sofort aus, weil er nicht verschwenderisch sein will. In dem Briten scheint ein kleiner Schotte zu stecken.

+++ Ana Ivanovic, Tennis-Star und Herzdame von Bastian Schweinsteiger, lässt sich backstage noch mal professionell das Näschen pudern.

+++ Kai Wiesinger würde privat niemandem einen Bambi verleihen. "Die schönste Würdigung, ist doch, Zeit miteinander zu verbringen. Da braucht es keine Trophäen", betont er am Roten Teppich.

+ © dpa +++ Der erste große Kreisch-Alarm des Abends am Roten Teppich ist losgebrochen: Robbie Williams ist da! Superpünktlich, ganz anders, als man es bei so einem Megastar denken würde. Doch er erscheint allein. "Meine coole Frau ist daheim bei den Kids", erzählt er Katja Kraft. Und er? Will vor allem einen genialen Abend haben, singen - und: "entertainen!"

+++ Eine der großen Fragen zur heutigen Bambi-Verleihung: Wer bekommt den Ehren-Bambi? Die Twitter-Nutzer spekulieren wild herum, einer ihrer Favoriten: Barack Obama! Der scheidende US-Präsident ist ja derzeit in Berlin zu Besuch, wohnt quasi um die Ecke im Hotel Adlon, das würde also passen. Und neben seinem Friedens-Nobelpreis würde sich das goldene Reh sicher gut machen. Das wäre was, denn er heute Abend als Überraschungsgast auf der Bühne erscheinen würde!

+ © dpa +++ Der Rote Teppich füllt sich bereits langsam. In dicke Wintermäntel gehüllt, warten jede Menge Autogrammjäger auf die Stars. Uschi Glas ist als eine der ersten angekommen, sie nimmt sich viel Zeit für die Fans. Vorbildlich!

Merkur-Reporterin Katja Kraft ist für uns vor Ort. Glas verrät ihr: Wenn sie einen Bambi vergeben dürfte, ginge er an ihre Schwägerin. "Weil sie ein ganz besonderer Mensch ist - wie sie ihren Mann gepflegt hat, das ist bewundernswert."

+++ Drinnen laufen gerade noch die letzten Vorbereitungen: Die letzten Bambis werden auf Hochglanz poliert, auf den Zuschauerplätzen haben Fotos der Stars als Platzhalter (ihrem Namen entsprechend) Platz genommen, damit auch jeder der vielen Promis später genau weiß, wo er sitzen soll.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bambi-Verleihung in Berlin. Wer wird am Donnerstag ausgezeichnet? Welche Skandale spielen sich am Rande der Verleihung statt - und wer leistet sich womöglich einen Kleider-Fauxpas? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Die 68. Bambi-Verleihung

Es ist ein Schaulaufen der Stars: Ab 19 Uhr werden dutzende Größen aus Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft über den roten Teppich am Berliner Stage Theater schweben. Sie alle kommen zur 68. Bambi-Verleihung. Die Gala selbst, die im „Ersten“ live übertragen wird, beginnt um 20.15 Uhr. Etwa 1000 Gäste sind eingeladen, darunter die Moderatoren Thomas Gottschalk und Johannes B. Kerner sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und Karoline Herfurth.

Einige der Preisträger stehen bereits fest. Unter ihnen etwa Udo Lindenberg (“Musik national“), die Fußball-Weltmeister Jogi Löw und Bastian Schweinsteiger (“Integration“, „Ehrenpreis der Jury“), die Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (“Sport“), Moderator Florian Silbereisen (“Fernsehen“), Megastar Robbie Williams (“Musik international“), DJ Felix Jaehn (“Entertainment“) und Papst Franziskus (Kategorie „Millennium“). Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird zwar nicht vor Ort sein, doch hat Papst Franziskus seine Auszeichnung für seine gelebte Nächstenliebe schon in Rom entgegen genommen. Die Übergabe wird am Bambi-Abend in einem Video zu sehen sein.

Doch einige große Fragen des Abends sind noch offen: Wer wird den Bambi in der Kategorie Lebenswerk erhalten? Welcher Promi hat sich am glamourösesten herausgeputzt, wer hat sich im Kleiderschrank vergriffen? Wird die Veranstaltung wie schon öfter für überraschende Liebesbekundungen genutzt? Welche großen Gefühlsausbrüche, Pannen und Skandale passieren während der Live-Übertragung? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker zur Bambi-Verleihung.