ProSieben will bei "Auswärtsspiel" punkten

Nächster Versuch

+ © Georg Wendt/Georg Wendt/dpa Palina Rojinski und Elton moderieren die neue Show auf ProSieben namens "Auswärtsspiel". © Georg Wendt/Georg Wendt/dpa

München - Die gute alte Fernsehshow hat es schwer. Trotzdem versucht der Privatsender ProSieben immer wieder, neue Ideen dafür am Markt zu platzieren. Am Samstag startet ein neuer Versuch.

An diesem Samstag (20.15 Uhr) präsentiert der Sender sein neues „Prosieben Auswärtsspiel“ - live mit Spaßmacher Elton, der sein Handwerk bei Altmeister Stefan Raab lernte, und seiner Kollegin Palina Rojinski, die auch schon mehrere Shows bei ProSieben ausprobierte.

Die Sendung ist von langer Hand vorbereitet. Nach seiner Ankündigung, sich bei einem Kandidaten und seiner Familie für den Showabend mit Kamera, Technik und prominenten Gästen einzunisten, erhielt ProSieben nach eigenen Angaben 5312 Bewerbungen. Zehn sind bis zum Beginn der Show in der engeren Auswahl. Aber nur bei einem der Kandidaten platzt das Showteam kurz nach Beginn der Sendung rein.

Und dann wird gespielt: Neun Runden plus Finale stehen an, kommentiert wird in sportlicher Manier von Frank Buschmann. Der Bewerber spielt um insgesamt 100 000 Euro, Familie, Freunde und Nachbarn können helfen. ProSieben plant, auch während der Werbepausen die Übertragung per Splitscreen von den Vorbereitungen zum nächsten Spiel im Kandidatenhaus fortzusetzen.

Trailer: Das ProSieben Auswärtsspiel

