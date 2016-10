Skurriles Tattoo-Motiv ist in Thailand der letzte Schrei

Sonderbarer Trend

Bangkok - Während in Deutschland Blumen oder Herzen auf Arme, Rücken und Beine tätowiert werden, ist in Thailand ein neuer Tattoo-Trend aufgekommen. Was hat es damit auf sich?

Viele Thailänder tragen ihren verstorbenen König Bhumibol Adulyadej nicht nur im Herzen: Derzeit haben Tatoostudios im ganzen Land Hochkonjunktur, weil unzählige Thais auf diese Weise ihre ewige Liebe zu ihrem langjährigen Monarchen demonstrieren wollen. Die 32-jährige Ohm etwa ließ sich den Satz "Ich wurde unter der Herrschaft von König Rama9 geboren" in den Nacken und "King 9" auf den Unterarm stechen - Rama IX. lautete Bhumibols offizieller Titel.

"Fotos kann ich verlieren, aber Tattoos bleiben mir bis zum Tod", sagt Ohm, die eigentlich Kraipich Jarach heißt. "Bei einer möglichen Wiedergeburt sollen sie mich daran erinnern, dass ich früher einmal in der Zeit des besten Königs der Welt lebte". Nach Angaben von Petchy, dem 42-jährigen Inhaber eines Tatoostudios in Bangkok, hat er seit dem Tod des 88-jährigen Monarchen am vergangenen Donnerstag täglich mindestens zehn Kunden mit einem Tatoo-Wunsch zu Ehren Bhumibols.

