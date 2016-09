Für Spendengala: Krebshilfe zahlt ZDF 600.000 Euro

Kritik an Zuschuss

+ © dpa Carmen Nebel moderiert die ZDF-Spendengala für die Deutsche Krebshilfe. © dpa

Hamburg/Mainz - Jeder Cent der Millionen, die bei ZDF-Spendengalas zusammenkommen, sollte für den guten Zweck verwendet werden, doch der Sender bekommt einen großen Zuschuss von den Hilfsorganisationen.

Das ZDF bekommt für die Ausrichtung von Spendengalas Geld von den Hilfsorganisationen. Dem "Spiegel" zufolge muss beispielsweise die Deutsche Krebshilfe für die 1,5 Millionen Euro teure Gala, die an diesem Samstag aus Berlin übertragen wird, 600.000 Euro ans ZDF entrichten. Auch die kirchlichen Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt müssten für eine entsprechende Show im November, bei der Spenden gesammelt werden, Geld bezahlen.

„Es handelt sich um Partnerschaften mit den jeweiligen Hilfsorganisationen, die sich mit einem finanziellen Beitrag an der Produktion beteiligen“, teilte das ZDF dazu am Freitag mit. „Das ZDF ist zu einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung verpflichtet. Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt es dem ZDF vor diesem Hintergrund, Kooperationen einzugehen.“ Dadurch erzielte Einsparungen bei der Programmherstellung entlasteten den Programmetat. „Über sämtliche Kooperationen informiert der Intendant die Gremien des ZDF in einem jährlichen Bericht.“

Im „Spiegel“ rechtfertigte der Vorstandschef der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, die Finanzierung der Spendengala damit, dass die Einnahmen „ein Vielfaches“ über den Kosten lägen.

dpa