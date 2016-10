Tamme Hanken: Herztod auf Toilette in Garmisch-Partenkirchen

Leblos im Hotel gefunden

TV-Star Tamme Hanken wurde tot auf der Toilette eines Hotels in Garmisch-Partenkirchen gefunden.

Garmisch-Partenkirchen - Trauer um TV-Star Tamme Hanken. Jetzt wird bekannt: Der 56-Jährige wurde tot in der Toilette eines Hotel-Gasthofs in Garmisch-Partenkirchen gefunden.

Sein Tod kam völlig unerwartet. Am Montag ist Tamme Hanken überraschend an Herzversagen gestorben, wie seine Produktionsfirma "Dreiwerk Entertainment" mitteilte.

Wenige Tage vor seinem Herztod feierte der Ostfriese noch in bayerischer Tracht auf dem Münchner Oktoberfest, posierte für die Fotografen mit Schausteller Horst Berger vom "Vogeljakob". Da wirkte der norddeutsche Hüne (2,04 Meter, 140 Kilo) noch fit und bestens gelaunt.

Wie das "Garmisch-Partenkirchner Tagblatt" exklusiv berichtet, starb Tamme Hanken in Bayern. Am Montag wurde der TV-Star auf der Toilette des Garmisch-Partenkirchner Hotel-Gasthofs "Drei Mohren" gefunden. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Dem Vernehmen nach hatte er sich vor seinem Tod in Mittenwald noch einen Gamsbart gekauft, der zuvor im Ort bei der traditionellen Gamsbart-Olympiade ausgestellt worden war.

Seine Frau Carmen war zum Zeitpunkt seines Todes offenbar nicht bei ihm. Wie der Kölner "Express" berichtet, soll sie später vom Tod ihres Mannes erfahren haben. Am Dienstag äußerte sie sich in einem emotionalen "Facebook"-Posting zu ihrem schweren Verlust.

Sondersendungen zum Tod von Tamme Hanken

Der kommende Sonntag wird bei Kabel eins zum Tamme-Hanken-Tag: Zum Gedenken an den ostfriesischen Tierheiler soll es den ganzen Tag lang ein Sonderprogramm mit alten Folgen geben, teilte der Fernsehsender am Mittwoch in München mit. Start ist um 8.15 Uhr mit „Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Cayman Islands“. Weitere Folgen etwa aus der Türkei, Australien und Ecuador folgen. Um 22.15 Uhr gibt es dann ein Porträt in der Sendung „Abenteuer Leben am Sonntag“.

Der NDR zeigt bereits am Mittwoch ab 20.15 Uhr Sondersendungen. Der mehr als zwei Meter große Chiropraktiker war als „XXL-Ostfriese“ und „Knochenbrecher on Tour“ bekannt, seine Sendungen bescherten dem NDR Fernsehen und dem Privatsender Kabel eins starke Quoten. Mit seinen Händen befreite Hanken Pferde, Hunde und sogar Rentiere von Schmerzen. Neue Folgen von „Knochenbrecher on Tour“ wird es nicht mehr geben - die seien alle bereits ausgestrahlt, teilte Kabel eins mit. Auch eine Fortsetzung des Formats in anderer Form sei nicht geplant.

