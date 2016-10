Vox frischt Kochshow "Grill den Henssler" auf

Neue Jury

+ © dpa Ihn gilt es zu "grillen": TV-Koch Steffen Henssler. © dpa

Köln - Am kommenden Sonntag startet beim Privatsender Vox eine neue Staffel der Kochshow "Grill den Henssler". Die Zuschauer dürfen sich dabei auf einige Neuerungen freuen.

Vox zieht den Start der neuen "Grill den Henssler"-Staffel vor: Sie beginnt schon an diesem Sonntag, 9. Oktober, nicht wie ursprünglich geplant erst eine Woche darauf. Neu seien unter anderem auch das Studio und die Jurybesetzung, teilte der Privatsender am Mittwoch in Köln mit. Die Moderation übernimmt nach wie vor Ruth Moschner, die Grundidee ist ebenfalls die alte: Drei prominente Hobby-Köche müssen in verschiedenen Runden Steffen Henssler am Herd besiegen, um ein Preisgeld für den guten Zweck zu kassieren.

In der ersten neuen Folge versuchen der Schauspieler Ivo Kortlang ("Club der roten Bänder"), das Model Mirja du Mont und "Ab ins Beet"-Darsteller Detlef Steves, die Jury von sich zu überzeugen. Die Gerichte bewerten Manager und Genießer Reiner Calmund sowie die neuen Juroren Foodbloggerin Hannah Schmitz und Star-Sommelier Gerhard Retter.

dpa