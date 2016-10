Doppel-CD von Fleedwood Mac in der Verlosung

„Mirage“ enthält insgesamt 32 Titeln

Nachdem Fleedwood Mac im vergangenen Jahr das Album „Tusk“ in einer umfangreichen Deluxe-Edition rausbrachte, folgt nun ihr Album „Mirage“. Am 23. September erschien das remasterte Album und eine umfangreiche Auswahl von raren Tracks und bisher unveröffentlichten Aufnahmen.

Die britische Bluesband „Fleedwood Mac“ gründete sich 1967. Ihr viertes Album brachte es mit US-Doppelplatin, UK-Platin und Gold in Deutschland zu außerordentlichen Erfolgen. Es enthält in der Expanded-Version zwei CDs mit insgesamt 32 Titeln. Zudem enthält das „Mirage“- Album viele Bilder und Geschichten zur Entstehung des Werkes. Wir verlosen ein Exemplar des Albums „Mirage“ in der Expanded Version. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 23. Oktober 2016 (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de