Halloween in Entenhausen: Sonderband in der Verlosung

„Lustiges Taschenbuch“ mit gruseligen Geschichten

Im Sonderband zu Halloween treiben sich in Entenhausen Geister, Vampire und Zombies herum. Wir verlosen sieben Exemplare des „Lustigen Taschenbuchs“.

Süßes, sonst gibt es Saures - Endlich gibt es ihn, den zweiten Sonderband des „Lustigen Taschenbuchs“ mit den gruseligsten Halloween-Geschichten aus Entenhausen. In Entenhausen spukt es gewaltig, denn die Geister, Vampire und Zombies sind los. Onkel Dagobert ist beispielsweise der neue Besitzer einer waschechten Spuck-Villa und Daniel Düsentrieb hat sich versehentlich selbst in einen Geist verwandelt. Fähnlein Fieselschweif ist dagegen damit beschäftigt, den ausgeflogenen Geist der Gantenburg wieder an seinen rechtmäßigen Platz zurückzubringen.

Die zehn Erstveröffentlichungen der besten Gruselgeschichten aus Entenhausen sind seit dem 30. September im Handel (Egmont Ehapa Media, 7,50 Euro). Wir verlosen sieben Exemplare des „Lustigen Taschenbuchs“ zum Thema Halloween. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 20. November (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Wir wünschen Ihnen viel Glück!

