Matt Berrys neues Album zu gewinnen

Ein Mix aus Psych Folk und New Age

Matt Berrys neustes Album „The Small Hours“ gibt es seit dem 16. September im Handel. Sie können die CD des englischen Schauspielers, Musikers und Comedian bei uns gewinnen.

Matt Berrys neues Album mit 12 Titeln ist ein Mix aus Psych Folk und New Age und wurde laut Aussage des Künstlers von den Mit-Siebziger Platten von Miles Davis beeinflusst. Der Schauspielers, Musikers und Comedian nahm sein Erstes Album auf einem 60 Jahre alten Decca Mixing Desk auf, was sich in dem großartigen Sound des Albums niederschlägt. Wir verlosen ein Exemplar der neuen CD „The Small Hours" von Matt Berry. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 23. Oktober (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de