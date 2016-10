Neues Pretenders-Album in der Verlosung

Zehntes Studioalbum

1978 hat Sängerin Chrissie Hynde die Pretenders gegründet. Seither rockt die britische Band in unterschiedlicher Besetzung. Nun erscheint ihr neues Album „Alone“ - und wir verlosen ein Exemplar an unsere Leser.

„Von all meinen Alben liebe ich dieses am meisten. Richtige Musiker spielen richtige Musik“, sagt Sängerin und Gitarristin Chrissie Hynde der Pretenders über das neue Album „Alone“. „Es hat 48 Stunden gedauert, um jeden Ton zu singen und aufzunehmen. Aber 40 Jahre, um sie vorzubereiten.“ Am Freitag, 21. Oktober, erschien das mittlerweile zehnte Studioalbum der 1978 gegründeten Rockband bei BMG Records. Das erste Werk seit acht Jahren war ursprünglich als Nachfolger von „Stockholm“ gedacht, dem 2014 erschienen Soloalbum von Sängerin Chrissie Hynde. Bald wurde jedoch allen Beteiligten klar, dass die treibenden Gitarren, zackigen Arrangements und sanften Texte vertraut nach Pretenders klangen. 36 Jahre nach ihrem Debüt könnte „Alone“ die ältere, weisere und bösere Schwester des ersten Albums sein, heißt es von der Agentur Networking Media zur Veröffentlichung. „Alone“ sei ein zeitloses Album, das der gegenwärtigen Konkurrenz spielend die Stirn reichen könne.

Hynde nahm „Alone“ zusammen mit Produzent und Multi-Instrumentalist Dan Auerbach von The Black Keys in Nashville auf. Die Band besteht aus Johnny Cashs ehemaligen Bassisten Dave Rose, Country Rocker Kenny Vaughan und allerlei Mitgliedern von Auerbachs Nebenprojekt The Arcs: Richard Swift (Schlagzeug), Leon Michels (Keyboards) und Russ Pahl (Pedal-Steel-Gitarre). Gemixt wurde das Album von Tchad Blake, der mit den Arctic Monkeys, Peter Gabriel und Elvis Costello arbeitete. Der amerikanische Rockgitarristen Duane Eddy hat ein Gastspiel auf dem schwungvollen und charakteristischen „Never Be Together“.

Wir verlosen ein Exemplar von „Alone“. Wer mitmachen möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 27. November (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Quelle: op-online.de