Studioalbum der „Pixies“ in der Verlosung

Zwölf Songs bietet das neue Studioalbum der „Pixies“. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Leser.

Erst vor wenigen Tagen brachten die „Pixies“ ihr neues Studioalbum „Head Carrier“ heraus. Die von Tom Dalgety in einem Londoner Studio aufgenommenen zwölf Songs bilden eine Mischung aus Surrealismus, Psychedelia und Surf-Rock. Zum ersten Mal seit den Anfängen der „Pixies“ verbrachte die Band insgesamt sechs Wochen lang gemeinsam in der Vorproduktion, beim Schreiben, Arrangieren und Proben der neuen Songs. Wir verlosen ein Exemplar des Studioalbums. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 13. November (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!