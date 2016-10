Blu-ray „The Movie Collection“ von Prince in der Verlosung

„The Movie Collection“ von Prince gibt es jetzt erstmalig auf Blu-ray. Es enthält unter anderem die Filme „Purple Rain“, „Under the Cherry Moon“ und „Graffiti Bridge“ und erschien am 6. Oktober. Wir verlosen ein Exemplar.

+ Das Cover der „Movie-Collection“ © Warner Bros Entertainment Inc. / Mtw Networks

Prince präsentierte seine Songs in unverwechselbarem Stil vor der Kamera, ebenso übernahm er Regie. Er war seit 1978 im Musikgeschäft tätig und drehte bis zu seinem Tod drei Spielfilme, die es nun auch auf Blu-ray zu sehen gibt. Prince gab sein Kinodebüt mit dem vom Grammy und Oscar ausgezeichneten „Purple Rain“. In dem schwarz-weißen Musikfilm „Under the Cherry Moon“ inszenierte er sich selbst. Der Film „Graffiti Bridge“ ist eine Fortsetzung zu „Purple Rain“. Die „Movie Collection“ enthält zudem Einblicke in seine Welt, Doku-Aufnahmen von den Dreharbeiten und Musikvideos.