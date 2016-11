70 Jahre Lucky Luck: Limitiertes Heft in der Verlosung

Seit 70 Jahren sorgt Lucky Luke gemeinsam mit seinem Pferd Jolly Jumper für Recht und Ordnung im Wilden Westen. Im Geburtstagsjahr sind deshalb bereits einige Titel zu Ehren des Cowboys erschienen. Wir verlosen nun die limitierte Nostalgie-Edtion „Dicke Luft in Dalton City“.

Abgerundet wird das 70-jährige Jubiläum von Lucky Luck in der Nostalgie-Edition 1 bis 14. Die Hefte umfassen die 14 Lucky Luke-Einzelalben, die erst später als Nummern 36, 43, 46, 38, 53, 28, 47, 50, 64, 54, 66, 62, 61 und 57 in die reguläre Reihe übernommen wurden. Anlässlich des 70. Lucky Luke-Jubiläums erscheinen diese Bände jetzt als Sonderedition mit den Retro-Covern in der Optik der Koralle-Alben. Bis heute gab es auf einem Lucky Luke-Cover nie eine Nummer 1, die ersten drei Koralle-Alben sind als Nummer 3, 5 und 7 erschienen. Erstmals in der Geschichte des Wild West Heldens besitzt ein Cover nun die Nummer 1. Der erste Band ist seit dem 10. November im Handel erhältlich.