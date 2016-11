25 Jahre R.E.M.: Jubiläumsalbum zu gewinnen

„Out Of Time“

© Concord Bicycle / Universal Music / Frank Ockenfells

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass das Album „Out Of Time“ R.E.M. zum Durchbruch verhalf. Nun veröffentlichte die Band am 18. November eine 25th Anniversary Edition. Wir verlosen ein Exemplar.

+ Das Cover des Albums © Concord Bicycle / Universal Music Das Doppel-CD-Set von „Out Of Time“ enthält eine überarbeitete Version des Originalalbums, Demoversionen der Albumtracks und bisher unveröffentlichten Song. Zudem enthält das neue Werk ausführliche Begleittexte von Annie Zaleski, Interviews mit allen vier Bandmitgliedern und den Produzenten Scott Litt und John Keane. Die Demos entstanden Anfang 1990 in John Keanes Studio und geben interessante Einblicke in den Schaffensprozess. So enthalten sie z.B. frühe Instrumentals, abweichende Lyrics bei „Losing My Religion“, „Texarkana“ und sogar eine Aufnahme von „Radio Song“, auf der Drummer Bill Berry für eine Strophe die Leadvocals übernimmt – eine absolute Rarität. Während der Studioaufnahmen realisierte Keane, dass R.E.M. auf dem „Höhepunkt ihrer Kreativität waren“.

1991 waren R.E.M. (Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills und Michael Stipe) in den Staaten schon eine Größe, aber mit „Out Of Time“ brachte es die Band aus Athens im US-Bundesstaat Georgia auch weltweit zu Ruhm und Anerkennung. Es war ihr erstes Album, das es sowohl in den US- als auch den britischen Charts auf Platz 1 schaffte. Es verkaufte 12 Millionen Exemplare weltweit, wurde für sieben Grammys nominiert und gewann Preise für Best Alternative Music Album, Best Short Form Music Video („Losing My Religion“) und Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal („Losing My Religion“).

Wir verlosen ein Exemplar von dem neuen Album „Out Of Time“ von R.E.M.. Wer bei dem Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 18. Dezember (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

